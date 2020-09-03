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Ekonomi FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta arttı
Ekonomi

FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:35:04 -
FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta arttı

ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 96,1 değerine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, küresel gıda fiyatları güçlü talep ve zayıf ABD doları etkisiyle ağustos ayında da yükseldi.

Tahıl fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Uluslararası pirinç fiyatları da mevsimsel olarak kısıtlı erişilebilirlik ve Afrika'nın artan talebinin etkisiyle arttı.

Şeker fiyat endeksi, Avrupa Birliği ve dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı Tayland'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle azalan üretim beklentilerini ve Çin'in güçlü ithalat talebini yansıtarak yüzde 6,7 artış gösterdi.

Bitkisel yağ fiyat endeksi, başta palm yağı olmak üzere, soya, ayçiçek ve kolza yağlarındaki fiyat artışları nedeniyle yüzde 5,9 yükseldi.

Süt ürünleri fiyat endeksi geçen ay temmuza göre fazla değişim göstermedi. Büyük Okyanusya Bölgesindeki bol miktarda mevsimlik ihracat olanağı beklentileriyle peynir ve tam yağlı süt tozu fiyatları artarken, ağustostaki sıcak hava dalgasının ardından süt üretiminin azalmasıyla ihracat olanaklarının daraldığı Avrupa'da tereyağı fiyatları yükseliş kaydetti.

Et fiyat endeksi de ağustosta geçen yıla göre yüzde 8,9 düşmesine rağmen, sığır, kümes hayvanları ve küçükbaş hayvan etlerine yönelik azalan talebin, Çin'in domuz eti ithali için artan talebiyle dengelenmesinin etkisiyle temmuza göre fazla değişim göstermedi.

Böylelikle küresel gıda fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2 artışla 96,1 puan oldu ve Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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