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Ekonomi FAO Genel Direktörü Çü: "Üyelerimizi yeni teknolojiler için teşvik ediyoruz"
Ekonomi

FAO Genel Direktörü Çü: "Üyelerimizi yeni teknolojiler için teşvik ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:45:00 -
FAO Genel Direktörü Çü: "Üyelerimizi yeni teknolojiler için teşvik ediyoruz"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, üyelerini, dijital ve biyoteknoloji gibi yeni teknolojileri büyütmeleri için teşvik ettiklerini bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Çü ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Houlin Zhao, 32. FAO Bölgesel Avrupa Konferansı'na katıldı.

Tarımsal inovasyon ve dijital teknolojilerin kullanılmasına yönelik ortak ve güçlü bir çağrı yapılan konferansta, söz konusu iki sürecin, küçük çiftlik sahiplerinin geçim kaynaklarını artırmanın ve gıda güvenliği ile beslenmeyi iyileştirmenin yanı sıra bölgedeki iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı yükseltmek açısından önemine işaret edildi.

- "Avrupa ve Orta Asya tarımsal dönüşüm için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çü, FAO üyelerini, dijital ve biyoteknoloji gibi yeni teknolojileri büyütmeleri için teşvik ettiklerini belirtti.

Bu yaklaşımlarının, tarımsal gıda sistemleri için politika ve iş modellerinde yenilikçiliği de kapsadığını kaydeden Çü, Avrupa ve Orta Asya'nın FAO ve küresel tarımsal dönüşüm için çok önemli bölgeler olduğunu ifade etti.

ITU Genel Sekreteri Zhao da çiftçilerin çevreye saygı göstererek gıda üretimini artırabilmeleri için yeni teknolojilerden tam olarak yararlanmalarına yardımcı olmaya ve dijital devrimi bir kalkınma devrimine dönüştürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Zhao, altyapı, yatırım, yenilikçilik ve kapsayıcılığın küçük çiftçilerin bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için önemine de dikkati çekti.

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