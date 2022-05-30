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Dünya Fanatik Yahudiler iyice zıvanadan çıktı!
Dünya

Fanatik Yahudiler iyice zıvanadan çıktı!

Siyonist işgalci İsrail’in fanatik Yahudilerle Filistin’de yaptığı provokasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Yahudi yerleşimciler, dans ve müzik eşliğinde Haremi İbrahim Camisi'ne baskın düzenleyerek Filistinlileri provoke etmeye çalıştı. El-Halil kentinin güneyinde yer alan Cabir Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler tarafından provokatif yürüyüş gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:18:00 -
Fanatik Yahudiler iyice zıvanadan çıktı!

YENİ AKİT  ANKARA

Siyonist işgalci İsrail’in fanatik Yahudilerle Filistin’de yaptığı provokasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Provokasyon ve zulüm her yerde!

Vadi Hilva Bilgi Merkezi avukatı Firas El-Cibrini, Dün Kudüs'te 70 Filistinli yurttaşın gözaltına alındığını duyurdu.

İşgal güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Babu'l Meclis bölgesinde Filistinlilere ait mülkler zarar gördü.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal güçlerinin himayesinde Nablus'un Urife beldesinde bir okula saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, dans ve müzik eşliğinde Haremi İbrahim Camisi'ne baskın düzenleyerek Filistinlileri provoke etmeye çalıştı.

El-Halil kentinin güneyinde yer alan Cabir Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler tarafından provokatif yürüyüş gerçekleştirildi.

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