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Gündem Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi
Gündem

Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 09:31:00 -
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi

Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat gecesi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kumarhane v bahis işletmecisi Halil Falyalı, beş gün önce Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüphelinin da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Saldırı sonrası 9 Şubat’ta düzenlenen operasyonla Mustafa S.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

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