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Spor

Falcao'nun neden oynatılmadığı belli oldu

Galatasaray sağlık heyeti, 3 yıl önce Caner Erkin’in Beşiktaş’ta başına gelenleri yaşamaması için Radamel Falcao'nun sahalara dönüşünde aceleci davranmıyor.

2019-10-31 10:50:00 -
Falcao'nun neden oynatılmadığı belli oldu

Galatasaray'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya aşil tendinopatisi teşhisi konmuştu.

3 hafta topa dokunması yasaktı
İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun 3 hafta topa dokunması yasaktı ve bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. Bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak.

Falcao'ya Caner Erkin freni
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; 3 sene önce Falcao ile benzer sakatlığı (aşil tendiniti) yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya baskı yapmıyor.

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