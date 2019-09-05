Falcao'nun Galatasaray için kabul etmediği teklif!

Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Falcao ile 3 aydır görüşüyoruz. Telefonda müthiş parlak cümleler duydum. Sonra ben Falcao'yu gördüm, böyle bir duruş görmedim. Adam 1.5 ay önce evi terk etti, otele yerleşti. Otel odalarında düşünebiliyor musunuz? Bunu Galatasaray için yaptı."

"MONACO'NUN FALCAO'YA TEKLİFİ..."

"Sözleşmeyi yayınlıyorlar, ayıp bu. Suç unsuru taşıyor. Canları sağ olsun, bizim her şeyimiz şeffaf. Her şeyi açıklıyoruz. Monaco Falcao'ya 9 milyon euro yıllık net ücretten 2 senelik sözleşme teklif etti ama kabul etmedi. Şu anda bizi Avrupa şampiyonu yaptığı takdirde bu paraya çok zor ulaşıyor. Falcao bizi Avrupa şampiyonu yaparsa onun canı sağ olsun. Tüm futbolcularımızın canı sağ olsun."

"BONSERVİS ÖDEMEMEK İÇİN..."

"Falcao'ya gerçekten bonservis ödemedik. Transferin bu kadar uzun sürmesinin sebebi de bu. Bonservis ödememek için son saniyeye kadar çarpıştık."