  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Falcao'dan büyük fedakarlık

İstanbul’dan ayrılmayı sıcak bakmayan Kolombiyalı yıldız golcü Falcao, hem garanti ücretinde hem de 2 milyon Euro tutarındaki ek maddelerden fedakarlık yapmaya hazır olduğunu iletti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:10:00 -
Falcao'dan büyük fedakarlık

Bu sezonun en ses getiren transferiydi. Monaco'dan Galatasaray'a gelişini on binlerce taraftar sosyal medyadan takip etti. Havalimanında görkemli bir karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılılarda 22 maçta 11 gol attı ama sakatlığından dolayı maç kaçırması da ayrı bir tartışma yarattı.

Radamel Falcao'nun geleceği yeniden gündemde.

Falcao, 2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak. Hamile olan eşi ve ailesi de İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle yıldız futbolcu, 5 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olan 2 milyon Euro dolayındaki bonus maddelerden fedakarlık yapmaya hazır olduğunu yönetime iletti.

İndirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt Galatasay yönetiminden yanıt bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı