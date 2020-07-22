Falcao'dan büyük fedakarlık

Bu sezonun en ses getiren transferiydi. Monaco'dan Galatasaray'a gelişini on binlerce taraftar sosyal medyadan takip etti. Havalimanında görkemli bir karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılılarda 22 maçta 11 gol attı ama sakatlığından dolayı maç kaçırması da ayrı bir tartışma yarattı.

Radamel Falcao'nun geleceği yeniden gündemde.

Falcao, 2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak. Hamile olan eşi ve ailesi de İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle yıldız futbolcu, 5 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olan 2 milyon Euro dolayındaki bonus maddelerden fedakarlık yapmaya hazır olduğunu yönetime iletti.

İndirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt Galatasay yönetiminden yanıt bekliyor.