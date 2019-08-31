Falcao transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Falcao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcü, kontrollerin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao İstanbul'a geliyor. France Football'da yer alan habere göre, Galatasaray'ınRadamel Falcao transferinde artık pürüz kalmadı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan yıldız golcü, pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.