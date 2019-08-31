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Falcao transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Falcao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcü, kontrollerin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:58
Falcao transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao İstanbul'a geliyor.

France Football'da yer alan habere göre, Galatasaray'ınRadamel Falcao transferinde artık pürüz kalmadı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan yıldız golcü, pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:58
  1. France Football
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao
  4. İstanbul
  5. Monaco
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