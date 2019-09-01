Falcao İstanbul'a geliyor



İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.