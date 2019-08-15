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Falcao ile yeniden masada

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu Falcao, Monaco ile yeniden masaya oturacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
Falcao ile yeniden masada

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao’nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco’nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı. Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
  1. Galatasaray
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