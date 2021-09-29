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Spor Falcao gitti, masrafı bitmedi! Galatasaray'ı çıldırtan istek
Spor

Falcao gitti, masrafı bitmedi! Galatasaray'ı çıldırtan istek

Türkiye'de kaldığı süre boyunca yaşadığı sakatlıklarla takıma adeta yük olan Radamel Falcao, son golünü yine Galatasaray’a attı. Kolombiyalı futbolcu vergilerden dolayı sarı-kırmızılılara ekstra fatura çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:36:00 -
Falcao gitti, masrafı bitmedi! Galatasaray'ı çıldırtan istek

Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Türkiye’den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor. Bu sezon Rayo Vallecano’nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı.

Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon euroya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon euroya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon euro bulan ücretinin vergisini İspanya’ya göre talep etti. Falcao yönetime, “İspanya’da benim hesabıma geçecek paranın yüzde 45 vergisi var” dedi.

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao’ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye’de yapmış olsaydı %40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya’da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5’lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.

Kaynak: Milliyet

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