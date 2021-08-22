Falcao artık yolcu!

Galatasaray’a geldiği günden beri kronik sakatlıklarıyla boğuşan ve bir türlü istenileni veremeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun ABD’de eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın takımı İnter Miami’ye transfer olması an meselesi…

Geçtiğimiz günlende Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, yıllık 9,5 milyon dolarlık maliyeti sebebiyle kadroda düşünmediği Radamel Falcao’nun eşinden sürpriz bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'dan, "Bu hafta gidiyoruz, hep birlikte" mesajını paylaştı.

"leakedtech.com" adlı internet sitesi İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin Kolombiyalı yıldız için hazırlıklara başladığını yazdı. Haberde; Galatasaray'ın ekonomik nedenlerden dolayı Falcao'yu satış listesine koyduğuna vurgu yapıldı.

David Beckham'ın Falcao'yu istediğine vurgu yapılan haberde; "Kolombiyalı'yı almak için birçok takım ilgileniyor. Bunların en başında da Inter Miami geliyor. Takımın en büyük hissedarı olan David Beckham, Falcao'ya olan ilgisini açıkladı ve hatta Miami'de nasıl karşılanacağı bile belirlendi. Beckham, Falcao ve ailesinin rahatlığı için özel bir konak bile hazırladı" ifadeleri kullanıldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz yaz, Inter Miami taraftarlar 9 numaralı Falcao formaları hazırlatmış ve o formaları giyerek kulübün önünde "Falcao" tezahüratlarında bulunmuşlardı.