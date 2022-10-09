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Gıda Falafel nedir? Falafel (Lübnan köftesi) tarifi nasıl yapılır? Lezzetine hayır diyemeyeceksiniz!
Gıda

Falafel nedir? Falafel (Lübnan köftesi) tarifi nasıl yapılır? Lezzetine hayır diyemeyeceksiniz!

Lübnan lezzeti olarak bilinen falafel yapıldı. Falafel; nohut, taze yeşillik ve kuru baharattan tadını alan bir yemek olarak biliniyor. Falafeli evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca falafel içindekilerle tam bir vitamin deposu. Peki, falafel nedir ve nasıl yapılır? İşte, denemek isteyenler için falafel tarifi ve adım adım yapım aşaması.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 17:01:00 - 2022-10-09 17:12:04
Falafel nedir? Falafel (Lübnan köftesi) tarifi nasıl yapılır? Lezzetine hayır diyemeyeceksiniz!

Ortadoğu'nun en lezzetli yemeğini denediniz mi? Falafel yapımında kullanılan nohut; kalsiyum, potasyum, folat, demir ve çinko gibi mineraller ve B vitamini gibi sağlıklı vücut fonksiyonları için çok önemli olan bir dizi vitamin ve mineral içeriyor. Falafeli hem sıcak hem soğuk olarak yiyebilirsiniz.

Falafel nedir?

Falafel yemeği İsrail ve Filistin kaynaklı lezzetlerden. İçerisinde yer alan maydonoz, soğan ve nohut ile doyurucu da bir yemek

Falafel içinde ne var? Malzemeler

1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı kişniş (arzuya göre)
1/4 demet maydanoz
2 dal taze soğan
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
2 yemek kaşığı un

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için:
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı tahin
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı limon suyu

Falafel (Lübnan köftesi) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir gece önceden suda bekletmiş olduğunuz nohutun suyunu süzmeli ve bir rondonun içine dökmelisiniz. Ardından nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez çalıştırmalısınız. Sonra doğradığınız maydonozları, taze soğanı ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra kendiniz de bir spatula ile biraz karıştırın. Karışıma bütün baharatları ve karbonatı da ekleyip tekrar rondodan geçirin. Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp unu ekleyip yoğurun.
Karışım hazır olduğunda üzerini bir streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin. Sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tahini, limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Falafel harcını buzdolabından çıkarıp elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın. Köfteleriniz hazır olduğunda kızdırdığınız yağın içerisine atıp kızartmaya başlayın.
Falafelleri kızartırken içlerinin iyi şekilde pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat etmelisiniz. Kızartmış olduğunuz falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte servis edebilirsiniz.

Püf noktaları

Falafele karbonat eklemek önemli püf noktalarından. Falafel kızarırken yağ çekmesini engeller ve kıvamı çok daha nefis olur. Harca çok fazla un koymamaya dikkat edin. Ardından harçtan cevizden biraz daha büyük toplar hazırlayarak bir tabağa dizin.

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