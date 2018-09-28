Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu, toplantı bahanesiyle Bolu'da yandaşlarıyla eğlendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sorunu çok olan bir ülkede yaşadıklarını söyledi.

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Enis Bey tahliye oldu, parlamentoda görevine başlayacak, milletvekili yeminini edecek ama hala hapiste gazeteciler, avukatlar, eski milletvekilleri var. Dolayısıyla biz Türkiye'de adaletin, hakkın ve hukukun olmasını istiyoruz." dedi.

Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun aralarında olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kapalı bölümde kendisi konuşacak, duygu ve düşüncelerini aktaracak. Belki gördüğü aksaklıklar, şu veya bu şekilde dile getirecek ama sonuçta Enis Bey'in aramızda olması hepimiz için mutluluk verici bir olay." diye konuştu.

Türkiye'de eğitimden tarıma, dış politikadan üniversitelere kadar pek çok alanda sorun yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunları aşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Yine fakir edebiyatı yaptı

Toplumu aydınlatmanın ortak görevleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "13 maddeyi açıklamamızın temel nedeni şuydu, krizi olabildiğince halka, fakir fukaraya yansıtmadan çözebilmek ama bunlar olduğu gibi halka yansıtacaklar. Asla ve asla, bu tabloyu anlatın ama umutsuzluk beslemeyin. Bu tablodan biz kurtuluruz, çıkarız. Cumhuriyet Halk Partisi bilgisi, birikimi, deneyimi... Bütün bunları yan yana getirdiğimizde bu tablodan Türkiye'yi kurtaracak olan tek gücün, tek partinin CHP olduğunu her yerde ve her ortamda söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Bu arada, toplantıya katılan Yargıtay tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası onanan ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'na, milletvekilleri toplantı öncesi "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Gündeme ilişkin konular ve yerel seçime yönelik değerlendirmelerin yapılacağı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.