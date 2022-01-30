Fakir edebiyatı yapan Babacan rezil oldu
Benzin fiyatlarını eleştirmeye kalkışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, at üstünde fotoğraf paylaşıp fakir edebiyatı yaptı. Babacan'ın yoksulluk vurgusu yaparken, saati binlerce TL olan binicilik kursundaki fotoğrafını paylaşması yorum yağmuruna tutuldu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’deki benzin fiyatları üzerinden hükümete iğneleyici bir eleştiri yöneltti.
Eşiyle birlikte at üstünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Babacan, “Benzin fiyatlarını görünce biz” notu düştü.
Babacan’ın gittiği tatildeki binicilik faaliyeti fiyatları hesaba katıldığı zaman, bindiği atın dakikalık biniş ücretinin, deposuna koyduğu arabanın 1 litrelik benzin fiyatından daha pahalı olması dikkatlerden kaçmadı.
Çok sayıda vatandaş, Babacan’ı ti’ye aldı, binicilik fiyatlarını göstererek tepkisini ortaya koydu.