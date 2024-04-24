Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü
CHP'nin kanalı Halk TV hakkındaki inanılmaz gerçekleri Ece Zereycan, konuk olduğu Enver Aysever'in YouTube kanalında açıkladı.
Eski Halk TV çalışanı Ece Zereycan, CHP'nin kanalında yaşadığı inanılmaz olayları anlattı. Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz zenginleştiğini belirten Zereycan, "Hakan Aygün bana 'Mikrofonları falan yenileyemeyiz, daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar' dedi." ifadesini kullandı.
Enver Aysever'e açıklamalarda bulunan gazeteci Ece Zereycan'ın bazı açıklamaları:
- 2013 yılında Halk TV'ye başladığımda korkunç sefalet içinde çalışıyorduk. Doğru düzgün mikrofonlarımız yoktu, yayın düşüyordu.
- İkinci kez Halk TV'de işe başladığımda yine benzer sıkıntılar vardı ama Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz zenginleşme içerisinde olduklarını gözlemledim. 1,5 yıl içinde her şey tamamen değişmişti.
- Türk halkı Halk TV özgürce yayın yapabilsin diye Atatürk resminin olduğu kupa bardaklar alıp kanala destek oluyordu. Bu süreç asla şeffaf yönetilmedi.
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- Hakan Aygün bana 'Mikrofonları falan yenileyemeyiz, daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar' dedi.
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