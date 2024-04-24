  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 mesajı!

Başkan Erdoğan mesaj gönderdi! Ermeni Patrikliği‘ne ders gibi sözler

Siyasetteki ederi binde yedi olan “Davuloğlu” bu gelişmeden sonra artık sokağa bile çıkamaz

Ömür boyu unutulmayacak hediye! Erdoğan’dan yürek ısıtan diyalog

Diyarbakır Barosu değil Kandil’in borusu! Türkiye'ye skandal petrol çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı'na Ankara'da soğuk duş

‘Partiden ayrılacak son kişi’ diyordu Akşener’in en güvendiği isim CHP’ye göçtü

Ünlü Türk çikolata markasında büyük rezalet patlak vermişti! CEO’su istifa eden firmanın yeni CEO’su bakın kim oldu? Bunlar milletle gerçekten dalga geçiyor

İsmailağa liderinin cenazesine katılan Ali Haydar Küpelioğlu Hoca, gördüğü manzara karşısında şok oldu: Bunu beklemiyorduk, şaştık kaldık
Gündem Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü
Gündem

Fakir edebiyatı ve Atatürk'ü kullanarak vurgun! Ece Zereycan Halk TV'deki kirli çamaşırları ortaya döktü

Yeniakit Publisher
2024-04-24 22:37:00 -

CHP'nin kanalı Halk TV hakkındaki inanılmaz gerçekleri Ece Zereycan, konuk olduğu Enver Aysever'in YouTube kanalında açıkladı.

Eski Halk TV çalışanı Ece Zereycan, CHP'nin kanalında yaşadığı inanılmaz olayları anlattı. Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz zenginleştiğini belirten Zereycan, "Hakan Aygün bana 'Mikrofonları falan yenileyemeyiz, daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar' dedi." ifadesini kullandı.

Enver Aysever'e açıklamalarda bulunan gazeteci Ece Zereycan'ın bazı açıklamaları:

- 2013 yılında Halk TV'ye başladığımda korkunç sefalet içinde çalışıyorduk. Doğru düzgün mikrofonlarımız yoktu, yayın düşüyordu.

- İkinci kez Halk TV'de işe başladığımda yine benzer sıkıntılar vardı ama Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz zenginleşme içerisinde olduklarını gözlemledim. 1,5 yıl içinde her şey tamamen değişmişti.

- Türk halkı Halk TV özgürce yayın yapabilsin diye Atatürk resminin olduğu kupa bardaklar alıp kanala destek oluyordu. Bu süreç asla şeffaf yönetilmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Hakan Aygün bana 'Mikrofonları falan yenileyemeyiz, daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar' dedi.

Halk TV'de muhalefet yorumu! Ortaklıklar bitince böyle oldu: Hepsi garnitür
Halk TV'de muhalefet yorumu! Ortaklıklar bitince böyle oldu: Hepsi garnitür

Gündem

Halk TV'de muhalefet yorumu! Ortaklıklar bitince böyle oldu: Hepsi garnitür

Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın neye uğradığını şaşırdı! Özgür Özel'in kibri gaflarının önüne geçti
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın neye uğradığını şaşırdı! Özgür Özel'in kibri gaflarının önüne geçti

Gündem

Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın neye uğradığını şaşırdı! Özgür Özel'in kibri gaflarının önüne geçti

CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı
CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı

Medya

CHP'nin Halk TV'si eski Türkiye'nin demode konularını tartışıyor! Fikret Bila'dan başörtüsü hazımsızlığı

Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler
Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler

Gündem

Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler

Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor
Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

Gündem

Halk TV patronu için hesap vakti! Hakim karşısına çıkıyor

Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!
Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!

Siyaset

Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!

Doğan Aydal soluğu yine Halk TV'de alıyor!
Doğan Aydal soluğu yine Halk TV'de alıyor!

Siyaset

Doğan Aydal soluğu yine Halk TV'de alıyor!

Dün Halk TV bugün Sözcü TV! Yeniden Refahlı Doğan Aydal misyonunu sürdürüyor...
Dün Halk TV bugün Sözcü TV! Yeniden Refahlı Doğan Aydal misyonunu sürdürüyor...

Siyaset

Dün Halk TV bugün Sözcü TV! Yeniden Refahlı Doğan Aydal misyonunu sürdürüyor...

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak
İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Gündem

İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23