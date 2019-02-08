Faizsiz sigorta hayatın her alanında var

Fatılım bankalarının ardından faiz hassasiyeti olan vatandaşlara sigorta alanında da hizmet çeşitliliği her geçen gün artıyor.

Sektör lideri oldu

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, hayat ve hayat dışı prim üretimlerinin arttığına dikkat çekti. Sincek, “Faizsiz esaslı sigortacılık ürünlerimizle hayatın her alanında varız” dedi. Ayhan Sincek, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl hayat alanında 42 milyon 552 bin TL prim üretimi ve yüzde 58,5 pazar payıyla faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük. Sağlıkta da kısa süre içerisinde yaklaşık 1 milyon TL’lik prim üretimine ulaştık. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan müşterilerimizi ve halkımızı ihtiyaçlarını geri bildirimlerle ve araştırmalarla sürekli takip ediyoruz. İnovatif ürünlerimizle müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz.”

2.4 milyon kişi OKS'ye dahil olacak

Bugüne kadar 15 milyon çalışanın tanıştığı ve 5 milyon çalışanın da sistemde kalmayı tercih ettiği Otomatik Katılım Sistemi (OKS), yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Şubat ayı ortasına kadar 5 ve 9 çalışan arasındaki 400 bin işletme daha Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olacak. Yani 2.4 milyon kişinin sisteme girmesi bekleniyor. Uzmanlar, çalışanlarını sisteme dahil etmeyen işletmeleri cezai müeyyidelere karşı uyarıyor.

İnternetten kolay işlem

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, artık emeklilik şirketlerinin sürece hazır olduğunun altını çizerek, “Katılım Emeklilik olarak web sitemiz üzerinden online OKS başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca bizden OKS hizmeti alan şirketler internet şubemiz üzerinden OKS işlemlerini kolayca takip edebiliyorlar. Online olarak tüm OKS süreçlerini yönetmek mümkün" dedi.

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin öncü kuruluşu Katılım Emeklilik, 5’inci yaşında 500 bin sözleşmeyi aştı. Şirketin 500 bininci sözleşmesini alan müşterisine sürpriz bir ziyaret yapan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik’in bir milyonuncu sözleşmeye emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Katılım Emeklilik, sektördeki beşinci yılında BES’te 500 bin sözleşmeyi aştı. Katılım Emeklilik’in 500 bininci müşterisi İstanbul Küçükçekmece’den işletmeci 37 yaşındaki Özgür Ege oldu.

Tercih oranı yükseldi

Şirketin 500 bininci bireysel emeklilik müşterisini Küçükçekmece’deki işyerinde ziyaret eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “500 bininci sözleşme sahibi müşterimiz Özgür Ege’ye ve birikimlerini emanet etmek için bize güvenen tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Faizsiz bireysel emeklilik sistemindeki yüksek tercih edilme oranlarımızı görmek bizleri çok gururlandırıyor. Faiz nedeniyle bireysel emeklilik ve sigorta sektöründen uzak duran kişileri sisteme dahil etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beş yıl gibi bir sürede hedeflerimizi aşmış olmamız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Yakın gelecekteki hedefimiz bir milyon katılımcıya ulaşmak” şeklinde konuştu.

"Tasarruf alışkanlığı genç yaşta başlamalı"

Katılım Emeklilik’in 500 bininci BES müşterisi olan Özgür Ege de iş yerinde Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Ege, Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek’in kendisini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.