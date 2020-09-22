  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor
Ekonomi

Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor

Her geçen gün büyüyen faizsiz konut edindirme şirketlerine regülasyon geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:17:00 -
Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor

Sektörle ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yasal mevzuatın yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

35 şirket faaliyette

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’de “faizsiz bankacılık” gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran “faizsiz konut” sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini söyledi. Bu alanda şirket sayısının 35’lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlattı. Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın BDDK bünyesinde konu ile ilgili bir çalışma başlattığını kaydederek, “Hükümet bu konunun üzerinde titizlikle duruyor. Yasal mevzuatın 2020 sonuna kadar hazır olacağını düşünüyoruz. Hükümetin yasal düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak” dedi. Akbal, “Yıl sonuna kadar yapılacak regülasyon sayesinde sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle bu payın ikiye katlanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Ciddi sermaye şartı

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, görüşmelerden aldıkları mesajlara değinerek, regülasyon geldiğinde firmalardan çok ciddi anlamda bir para isteneceğini öngördüklerini söyledi. Bankacılık lisansı için çok ciddi sermaye şartının istendiğini anımsatan Akbal, şu açıklamalarda bulundu: “Bizim sektördeki firmalar için de benzer bir şart olacak. Tabi banka kurmak için sadece sermaye yeterliliğiniz değil; tecrübeniz, ticari anlamda geçmiş dönemde yaşanmış herhangi bir olumsuzluğunuz olmaması önemli. Bütün bu unsurlar toplandığında bizim de karşımıza ciddi bir regülasyon çıkacak. Regülasyonla birlikte işlemler garanti kapsamına gireceği için talebin de önemli ölçüde artacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Tür..
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı