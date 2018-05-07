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Faizlerin yüzde 90'ı alınmayacak!

Geçen 3 yılda vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıranlar yeni barış paketinde peşin ödeme yapabilecekler.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:32
Faizlerin yüzde 90'ı alınmayacak!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta bir günde kabul edilen vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıran düzenleme geçmiş yıllardaki yapılandırmalara göre peşin ödemeyi teşvik ediyor. Geçmiş yapılandırmalarda peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE’ye göre hesaplanan faizin yüzde 50’si siliniyordu. Yeni düzenlemede ise vatandaş ödemesi gereken tutarı peşin öderse bu durumda hesaplanan faizin yüzde 90’ı alınmayacak. Sadece yüzde 10’luk kısmı ödenecek. Eğer vatandaş peşin ödemek yerine borcunu 2 taksitte ödemek isterse de yeni pakette bunun için de avantaj getirildi. Faiz yüzde 50 indirimli alınacak.

TAKSİTLERİ SÜRENLERİN BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Geçen yıllarda borçlarını yapılandırmış taksitlerini de ödemeye devam edenler yeni paketten yararlanamayacaklar. Hürriyet'in haberine göre, bunun tek istisnası peşin ödeme seçeneği olacak. Yeni yapılandırma paketinde peşin ödeme avantajları ödemeleri devam eden diğer yapılandırmaları da kapsayacak. 2014 yılında 6552 sayılı yasa, 2016 yılında 6736 sayılı yasa ve 2017 yılında da 7020 sayılı yasa çıkarıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:32
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