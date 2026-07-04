'Faize değil emeğe bütçe ayrılmalı!'

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek kamu kaynaklarının kullanımı ve maaş artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, açıklanan haziran ayı enflasyon verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,99, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini belirten Söylemez, enflasyon farkının yüzde 6,09 olduğunu ifade etti.

Hakem Kurulu'nun yüzde 7'lik maaş artışıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerin toplam maaş artışının yüzde 13,52 olarak gerçekleştiğini kaydeden Söylemez, en düşük kamu görevlisi maaşının (Hizmetli 15/1- Bekâr) 58 bin 305 TL'den 66 bin 188 TL'ye, 5434 sayılı Kanun'a göre en düşük emekli aylığının ise 27 bin 772 TL'den 31 bin 527 TL'ye yükseldiğini söyledi.

"Kamu görevlileri birçok dönemde enflasyona yenildi"

Hakem Kurulu'nun son 2,5 yıllık performansını değerlendiren Söylemez, "2024 yılının ilk 6 ayında 4 ay, ikinci 6 ayında 3 ay, 2025 yılının ilk 6 ayında 5 ay, ikinci 6 ayında 3 ay ve 2026 yılının ilk 6 ayında ise 2 ay kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz enflasyona yenildi. Maaş ve ücret artışları enflasyon farkıyla belirlendi." ifadelerini kullandı.

Kamu işvereninin uzlaşmaz, Hakem Kurulu'nun ise umursamaz tavrı nedeniyle kamu görevlileri ile emeklilerin alım gücünün enflasyon karşısında sürekli eridiğini savunan Söylemez, işveren ve maliye yönetiminin nominal rakamlarla tabloyu süslemek yerine gerçek alım gücü kaybını telafi edecek adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

"Temmuz maaşları seyyanen zamla iyileştirilmeli"

Hazine ve Maliye yönetimine çağrıda bulunan Söylemez, paylaşımda adaletin sağlanması, ekonomik gerçeklerin dikkate alınması ve enflasyon altında ezilen memurların sorunlarının görülmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen olarak mevcut tablonun yaşanacağını daha önce defalarca dile getirdiklerini ifade eden Söylemez, "Haklı çıktığımız için değil, memurlarımız ve emeklilerimiz ekonomik olarak kaybettiği için sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Söylemez, yıl içerisinde sürekli güncellenen enflasyon hedefleri gibi maaş ve ücret artışlarının da adil şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, temmuz maaşlarının "Gelirde Adalet, Ücrette Denge" anlayışı doğrultusunda seyyanen zamla iyileştirilmesini ve kamuda ücret reformunun gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.

"Faize değil emeğe bütçe ayrılmalı"

Emeğin ve alın terinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Söylemez, kamu hizmetiyle büyütülen bütçeye rağmen kaynakların faize aktarılmasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Gelirin büyük bölümünün kira, konut, gıda ve ulaşım gibi zorunlu harcamalara gittiğini belirten Söylemez, yüksek enflasyon ve düşük maaş artışlarının vatandaşların geleceğe dair umutlarını azalttığını söyledi.

Adaletsiz vergi sistemi, gerçekleşmeyen enflasyon hedefleri, düşük maaş artışları ve artan geçim maliyetleri nedeniyle memurların ay sonunu getirmekte zorlandığını dile getiren Söylemez, birçok kamu görevlisinin büyükşehirlerden ayrılmanın yollarını aradığını kaydetti.

1 Temmuz itibarıyla otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın da maliyetleri ve enflasyon baskısını daha da artıracağını ifade etti.

Personel reformu ve kanun değişikliği çağrısı

Kamu personel sisteminde kapsamlı reforma ihtiyaç olduğunu belirten Söylemez, sendikaların ise 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişiklik beklediğini söyledi.

Birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi, emeklilik sisteminin iyileştirilmesi, disiplin affı, ilave 1 derece uygulaması, statülerin sadeleştirilmesi, gelir vergisinin sabitlenmesi ile mali ve sosyal hakların geliştirilmesi yönündeki beklentilerin artık karşılanması gerektiğini ifade eden Söylemez, verilen sözlerin hayata geçirilmesini istedi.

"9. Dönem Toplu Sözleşme yeni kanunla yapılmalı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde 4688 sayılı Kanun'a ilişkin uzman çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Söylemez, hazırlanan raporun taraflara ve ilgili kamu kurumlarına gönderilmesi gerektiğini belirtti.

7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde de 8. Dönem'in mevcut kanunla yapılmaması gerektiğini dile getirdiklerini anımsatan Söylemez, aynı çağrıyı yinelediklerini belirterek, "9. Dönem Toplu Sözleşme'nin mevcut kanunla yapılması için yetkili sendika ve konfederasyon zorlanmamalı, değişiklik ihtiyacı görmezden gelinmemeli ve keyfi tutumlardan kaçınılmalıdır. Kanun değişikliğine ilişkin teklifimiz de beklentimiz de nettir." ifadelerini kullandı.

DOĞRU HABER