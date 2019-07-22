0553 313 94 23

Faizde büyük indirim bekleniyor

Türkiye 25 Temmuz’da açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumda.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
Faizde büyük indirim bekleniyor

Türkiye 25 Temmuz’da açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumda. Beklenti; faizde büyük oranda indirim yapılması yönünde.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) yılın 5’inci faiz kararını 25 Temmuz’da duyuracak. Piyasalar o gün gelecek kararı beklerken, öngörüler de sıralanmaya başladı. Uzmanlar özellikle Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmesiyle yüzde 6-7 seviyesinde bir indirim geleceği görüşünü paylaşıyor.



“Faizlerde ciddi bir indirim olacak”


25 Temmuz’daki kritik karar öncesi görüş veren Ekonomist Faruk Şen, “Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yeni başkanın açıklamalarına göre faizlerde ciddi bir indirim olacak.Beklenen yüzde 6-7,daha fazla olursa da şaşırmamak lazım. Hükümet faiz indirimiyle piyasanın daha canlanacağını düşünerek hareket ediyor” dedi.



Faiz indirilirse ne olur?


Şen, faizlerin indirilmesiyle dövizde bir yükseliş olabileceğine değinerek, “Mevduat hesaplarına verilen faizde yüzde 6-7 düşüş olursa oradan dolaşıma çıkacak paraların 3 seçeneği var. Otomotiv, konut ve beyaz eşyaya para yönelecek,gıda maddelerinde bayram öncesinde bir rahatlama olacak, son olarak ise faizlerin düşmesiyle zarar edeceğini düşünen kişiler dövize para yatıracaklar” ifadelerini kullandı.



“Bayram tüketimine yönelik harcamalar artacak”


Faiz indirilmesinin borsaya çok etki yapmayacağını dile getiren Şen, “Bunun en büyük nedeni;Türkiye’de borsada dönen paranın büyük bir kısmı yabancı sermaye, bu açıdan faiz indirimi Türkiye’de yeni bir tüketim harcaması getirmeyecek, dövize kaçış başlayacak.



TL’ye erişim kolaylaşacak. Elinde TL bulunduranlar parasını nereye yatıracak? Faiz düştüğü zaman bankalara olan talep azalacak, dövize olan ilgi artacak. Bayram öncesi faizlerin düşürülmesinde bayram tüketimine yönelik harcamalar artacak ama o da Ağustos’un ortalarına kadar sürecek. Bu süreçten sonra dövizlerin artacağını göreceğiz” dedi.



“Pirzola ve biftek de alabilecekler”


Ekonomist şen, tüketim mallarında özellikle gıda maddelere talep oluşacağını belirterek, “Kalite artacak. Yani yalnız kuşbaşı et alan insanlar faizler düştükten sonra belki pirzola ve biftek de alabilecekler” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da 12 milyonluk yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
    1. İstanbul’da 12 milyonluk yarım ton..
    2. Bakan Çavuşoğlu: "Bu hafta artık..
    3. Sorunlu buruna neştersiz çözüm; Burun..
    4. Somali’de patlama
    5. Uygun fiyata cep telefonu satın alma..
    6. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    7. Mardin’in doğa harikası ’Yardere..
    8. Boğaz İçi Kıtalararası yüzme..
    9. Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi..
    10. Boyner'den zengin valiz koleksiyonu
    11. Hacı adayları dualarla kutsal..
    12. 7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    14. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    15. Muğla'da yangın
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    17. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    18. Çılgın aşık dehşeti
    19. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    20. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    21. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    22. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    23. Miçotakis de ikili oynuyor
    24. Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale..
    25. Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı..
    26. Muş'taki trafik kazası
    27. Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6..
    28. Futbol dünyası şokta! Yedek..
    29. İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp
    30. ANALİZ - Kuşak-Yol projesi..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..