Faizde büyük indirim bekleniyor

Türkiye 25 Temmuz’da açıklanacak faiz kararına kilitlenmiş durumda. Beklenti; faizde büyük oranda indirim yapılması yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) yılın 5’inci faiz kararını 25 Temmuz’da duyuracak. Piyasalar o gün gelecek kararı beklerken, öngörüler de sıralanmaya başladı. Uzmanlar özellikle Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmesiyle yüzde 6-7 seviyesinde bir indirim geleceği görüşünü paylaşıyor.

“Faizlerde ciddi bir indirim olacak”

25 Temmuz’daki kritik karar öncesi görüş veren Ekonomist Faruk Şen, “Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yeni başkanın açıklamalarına göre faizlerde ciddi bir indirim olacak.Beklenen yüzde 6-7,daha fazla olursa da şaşırmamak lazım. Hükümet faiz indirimiyle piyasanın daha canlanacağını düşünerek hareket ediyor” dedi.

Faiz indirilirse ne olur?

Şen, faizlerin indirilmesiyle dövizde bir yükseliş olabileceğine değinerek, “Mevduat hesaplarına verilen faizde yüzde 6-7 düşüş olursa oradan dolaşıma çıkacak paraların 3 seçeneği var. Otomotiv, konut ve beyaz eşyaya para yönelecek,gıda maddelerinde bayram öncesinde bir rahatlama olacak, son olarak ise faizlerin düşmesiyle zarar edeceğini düşünen kişiler dövize para yatıracaklar” ifadelerini kullandı.

“Bayram tüketimine yönelik harcamalar artacak”

Faiz indirilmesinin borsaya çok etki yapmayacağını dile getiren Şen, “Bunun en büyük nedeni;Türkiye’de borsada dönen paranın büyük bir kısmı yabancı sermaye, bu açıdan faiz indirimi Türkiye’de yeni bir tüketim harcaması getirmeyecek, dövize kaçış başlayacak.

TL’ye erişim kolaylaşacak. Elinde TL bulunduranlar parasını nereye yatıracak? Faiz düştüğü zaman bankalara olan talep azalacak, dövize olan ilgi artacak. Bayram öncesi faizlerin düşürülmesinde bayram tüketimine yönelik harcamalar artacak ama o da Ağustos’un ortalarına kadar sürecek. Bu süreçten sonra dövizlerin artacağını göreceğiz” dedi.

“Pirzola ve biftek de alabilecekler”

Ekonomist şen, tüketim mallarında özellikle gıda maddelere talep oluşacağını belirterek, “Kalite artacak. Yani yalnız kuşbaşı et alan insanlar faizler düştükten sonra belki pirzola ve biftek de alabilecekler” diye konuştu.