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Faiz yiyenlerin âhiretteki cezaları

Yüce Allah faiz hakkında şöyle buyurur: (mealen) "Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır." (Bakara Suresi, 275. ayet)

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:16
Faiz yiyenlerin âhiretteki cezaları

Peygamber Efendimizin, faiz yiyenlerin âhiretteki cezalarını gösteren bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

Miraç gecesi, bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iri idi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışardan görünüyordu. Ben:

–Ey Cibrîl bunlar kimlerdir?” diye sordum.

–Bunlar faiz yiyenlerdir!” cevabını verdi.”

Faizin; işsizliği artırmak, sun’î fiyat artışına yol açmak, diğergamlık, yardımlaşma, dayanışma, muhabbet, merhamet ve şefkat gibi ahlâkî duyguları zaafa uğratmak, bencilliği ve menfaatperestliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılamak gibi pek çok zararları vardır.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:16
  1. Peygamber Efendimiz
  2. hadis-i şerif
  3. Faiz
  4. Miraç gecesi
  5. Cibrîl

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