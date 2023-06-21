Faiz yanlısı Remzi Özdemir içeriden gelen bilgiyi açıkladı

Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası Başkanlığına ise Gaye Erkan’ın gelmesi sonrası faizlerde artış bekleniyor. Yabancı kaynaklar faizin yüzde 25’e kadar yükseleceğini öngörürken dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankaların üst düzey yöneticileri ile yaptığı toplantıda konuşulanları aktardı. Özdemir, açıklanacak faiz kararının beklentilerin altında kalacağını söyledi. Söz konusu toplantı bankacılar için önemliydi çünkü sektör temsilcileri Bakan Şimşek ile aynı dili konuşuyordu ve eski Bakan Nebati, bankacılarla görüşmeyerek kararları ‘oldu bitti’ şeklinde alıyordu.

Özdemir, Bakan Şimşek’in Cuma günü yaptığı toplantıda bankacıların hayal kırıklığına uğradığını aktardı. Özdemir, bankacıların düşük faizli tahvillerle ilgili beklentisinin gerçekleşmediğini belirtti. Toplantıdan sızan bilgilere göre, Şimşek, bankaların verdikleri kredilerin karşılığı kadar ellerinde bulunması gereken düşük faizli tahviller konusunda net bir açıklama yapmayarak bankalardan ‘sabır’ ve ‘zaman’ istedi. Bankalar, söz konusu tahvilleri Bakanlığın almasını bekliyordu ancak bu beklentileri gerçekleşmedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Bakan Şimşek’in bankacılar ile yaptığı toplantıdan Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı ile ilgili önemli ip uçları çıktı. Söz konusu kararın piyasalarda ve yabancı kaynaklarda beklenen rakamdan oldukça farklı olduğu öğrenildi. Gazeteci Özdemir, toplantıda, Bakan Şimşek’in faiz oranının yüzde 20’nin altında olacağını belirttiğini söyledi. Özdemir, Merkez Bankası’nın ilk etapta faizi yüzde 16 ile yüzde 18 arasında tutacağının beklendiğini vurguladı.

Remzi Özdemir, toplantıdan faizle ilgili şu bilgileri aktardı:

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“Ayın 22’si için Bakan Şimşek’in bankacılara verdiği karar netti. Evet, faiz artacak ama beklenildiği kadar, bazı yabancı kuruluşların dediği gibi, 35-40 puana çıkarılması gibi bir gerçeklik yok. Bankaların kafasındaki rakam ilk etapta faizin yüzde 20’nin üzerine çıkarılması. Ancak, yine bu toplantıdan çıkan sonuç, faizin yüzde 20’nin altında bir rakama yükselteceği yönünde… Merkez Bankası’nın açıklayacağı oran yüzde 16 ile 18 arası…

Mehmet Şimşek bunun mesajını bankacılara örtülü olarak verip buna göre hazırlık yapmalarını işaret etti.”

Dolar ne olacak?

Merkez Bankası’nın faiz kararı kadar döviz kurunda yaşanacaklar da merak konusu olan bir başka önemli nokta oldu. Piyasalar ve vatandaşlar, faiz kararı sonrası dolar kurunun geleceği noktayı bekliyor.

Gazeteci Özdemir, faiz kararı sonrası dolar kurunda bir artış olacağını ancak bunun sınırlı kalacağını söyledi. Dolar kurunun 25 liranın üzerine çıkmayacağının altını çizen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Dolar için Mehmet Şimşek’in göreve geldiği gün ‘Müdahale etmeyin’ talimatı vardı. Ancak artış yüzde 7’nin üzerinde olursa müdahale edilebilecek. Faiz artışı piyasa beklentisini karşılamazsa dövizde yukarı yönlü bir hareket ve borsada bir düşüş olabilir. Borsa dar hisselerle toplanmaya çalışacak. Dolarda da 24 liranın üzerine izin vermeyeceklerdir. Arka kapı operasyonları ile satış gerçekleşecek. Çünkü turizmden önümüzdeki 3 ay 30 milyar doların gelecek olması nedeniyle Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan bu rakamı 25 liranın üzerine çıkarmayacaktır. Eylül ayına kadar kimse 25 liranın üzerinde bir kur beklemesin.”