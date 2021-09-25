Faiz, üretimin bir numaralı düşmanı

Yavuz Selim İstanbul

Merkez Bankası’nın 1.5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği 1 puanlık faiz indirim kararına destek veren ekonomistler, orta vadede faiz lobisinin değil milletin karlı çıkacağını söylüyor. Faiz yüzde 19’dan yüzde 18’e indirildi. Piyasaların yıl sonuna kadar faizin yüzde 16’lara kadar çekileceğinin sinyalini vermesi ile birlikte rantiyeci faiz lobisi yine kudurdu. Dolarda spekülatif çalkalanmalar başladı. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye ekonomisinde faiz lobisiyle canhıraş mücadele verilirken, MB’nin para politikası değişikliğine giderek faiz indirim kararı alması ekonomistlerden tam destek aldı.

Üretim nefes aldıracak

Ekonomi Uzmanı Necmettin Batırel, bankaların artık Merkez Bankası’nı yönlendiremediğini vurgulayarak şunları dile getirdi: “Bundan önceki dönemlerde yatırım bankalarının faiz öngörülerini gündeme getirerek, bankaların istekleriyle beklenti oluşturuyorlardı, Merkez Bankası da genel olarak bu beklentilere uygun olarak karar alıyordu. Son alınan faiz kararıyla Merkez Bankası ‘Bundan sonra sizin dediğiniz değil benim dediğim olacak’ dedi. Çünlü yüksek faiz rakamları ile ekonomi yukarıda tutulamaz. Ekonominin bir numaralı düşmanı faizdir. Faiz yüksek olduğu için şirketler kredi kullanamıyorlar. Kredi kullananlar yüksek fiyattan üretim elde ediyorlar. Aynı zamanda faiz ne kadar azalırsa üretim o kadar artar. Yüksek üretim de halka ucuz fiyat olarak yansır. Enflasyonun bir numaralı panzehiri üretimdir. Üretimi ne kadar çok artırırsanız fiyatları o kadar çok aşağı çekersiniz. Üretimin artışı istihdamı artırıp işsizliği azaltır. Bu son derece akılcı bir hamledir. Merkez Bankası faizleri yüksek tutarak, yurt dışından gelecek olan sıcak parayla ithalata dayalı kolaycılıkla yola devam etmek istemiyor artık. Bunun yerine Türkiye’yi yatırım yapılabilir ve büyümeyi destekleyen ekonomi haline getirmek istiyor.”

Faydasını hissedeceğiz

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Develi de şu değerlendirmede bulundu: “Merkez Bankası’nın yeni para politikasının doğru. Faiz indirme kararının olumlu yansımasının orta ve uzun vadede hissedileceğini kaydetti. Faizlerin düşük olması yatırım ve tüketim için önemlidir. Enflasyonla mücadelede faizin indirimi adımları oldukça mühim. Politika faizinin düşürülmesi psikolojik beklentiyi, piyasaları ve yatırım harcalamalarını faaliyete geçirecektir. Aynı zamanda Türk Lirası değer kazanacaktır. Faiz düşürme kararının kısa vadede hemen erkisi biraz zor olur ancak orta ve uzun vadede piyasalarda kıpırdanma ile birlikte ertelenen yatırım ve tüketim harcamaları gerçekleşecektir. Hanehalkı olarak çok yüksek çekirdek enflasyonun baz alınması da çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde enflasyonda gerçekleşecek düşüş reel olarak gelirimizde artışı sağlayacaktır.”