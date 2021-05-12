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Ekonomi Faiz tuzağına dikkat
Ekonomi

Faiz tuzağına dikkat

Bayram kredisi vermek için kıran kırana yarışan faizci bankalar, vatandaşları borç batağına itiyor. Bu kredilerin geri ödeme maliyetleri uçuk bulunuyor. Ekonomistlerce de defaatle “Bankaların reklam kampanyalarına ve yalan yanlış vaatlerine aldanılmamalı, faiz tuzağına düşülmemeli” uyarısı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:49:00 -
Faiz tuzağına dikkat

Halkı faizle sömüren özel bankalar tarafından sunulan bayram kredileri bütçeleri sarsıyor. Aylık faiz oranları yüzde 1.40’tan başlayan ve yüzde 2.50’yi aşan bu krediler tüketicileri büyük bir borç yükünün altına sokuyor. Gelinen aşamada 36 ay vadeli 100 bin liralık kredi için 150 bin liralık geri ödeme planı çıkarılması şaşkınlıkla karşılanıyor.

Maliyet yüklü

Konut ve taşıt kredilerinde yüzde 2’ye varan faiz oranları ev ile otomobil talebini aşağı çekiyor. Pandemi tehdidinden ötürü geliri daralan tüketiciler, bu oranları görünce satın alma kararlarını öteliyor.

Üretici rahatsız

Yatırım planlarının ertelenmesine neden olan fahiş ticari kredi faiz oranları da üreticileri ve tüccarları sıkıntıya sokuyor Covid-19’dan dolayı projelerini askıya alan, yatırımlarını erteleyen bu kesimlerden devamlı “Faizler gerilemeli. Özel bankalar özveride bulunmalı. Likiditeye ulaşmamız kolaylaşmalı” çağrıları geliyor.

Önemli ikaz

Ekonomistler de vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor ve “Tedbir elden bırakılmamalı, ilave borçlanmaya gidilmemeli. Şartlar dikkate alınmalı, mecbur kalmadıkça bayram kredisi kullanılmamalı, faiz tuzağına gelinmemeli” ikazlarında bulunuyor.

Kâra doymuyorlar

Reel sektörü tedirgin eden faiz belası, bankaları güçlendiriyor. Zira bankaların toplam kârı 2020’de yüzde 22.3 artarak 59 milyar 973 milyon lirayı buldu. Bankaların toplam faiz geliri de yüzde 0.7 artarak 423.5 milyar liraya dayandı. Geçen sene kredilerden 308.1 milyar lira faiz geliri elde edildi. Gelirin 72.1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10.5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189.5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.


Yeni Akit Gazetesi
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