Faiz şimdilik tamam sıra enflasyonda

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) tehdidine ve dolar ile euro kurunda görülen gelgitlere rağmen makroekonomik temeller güçlü. Hükümetin aldığı yapısal önlemler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiz oranlarını 9 ayda yüzde 24’ten yüzde 8.75’e düşürmesi sayesinde fonlama maliyetleri makul seviyelere çekildi.

Kredi talebi arttı

Kamu bankalarının devreye girip yeni paketler açıklamaları, firmaların likidite temin etmelerini kolay kılmalarıyla da kredi başvuruları önemli oranda arttı. Bu kritik adımların ardından ekonomi dengelenmeye, yatırım ortamı iyileşmeye başladı. Dikkatler de nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Covid-19’a karşı amansız bir mücadele yürüten ekonomi yönetimince yerli imalatın artırılmasının, ithalatın sınırlanmasının, piyasa denetimlerine hız verilmesinin, toptancılar ile perakendecilerin yakın takibe alınmasının, stokçulara ağır yaptırımlar uygulanmasının meyvelerini vermesi; üretici ve tüketici fiyatlarında ibrenin aşağı yönlü olması bekleniyor.

Veriler iyileşecek

Ekonomistler, enflasyon verilerinin iyileşeceği kanısındalar. Nitekim TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri, metal ve petrol fiyatlarında gözlenen gerilemenin ürün fiyatlarına olumlu yansıyacağı görüşündeler.

Üyeler, ayrıca toplam talepteki yavaşlamanın da enflasyonu sınırlayıcı bir etki yapacağını ifade ediyorlar.

Emtialarda fiyatlar dipte

Yatırım analistleri ise Covid-19 nedeniyle nisan ve mayısta iktisadi faaliyetlerin zayıf bir seyir izleyeceğini belirtiyorlar. Bu seyrin ve metal ile enerji fiyatlarının düşüşünün enflasyon görünümünü olumlu etkileyeceğini aktaran aynı analistler, şu değerlendirmelerde bulunuyorlar: “Normal şartlarda dolar kurunun yüzde 10 yükselişi, enflasyonu 1-1.5 puan yukarı taşır. İlk aşamada 2020 için böyle bir senaryo ortaya atılmıştı. Seneye 5.95 liradan başlayan kurun 6.40-6.50 lirayı bulacağı öngörülmüştü. Tabii virüsten ötürü dolar kuru öngörülenin ötesinde arttı. Ne var ki bu kuvvetli artışı dibe vuran emtia bedelleri ve çarkların yavaşlaması sınırlıyor.”