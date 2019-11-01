Faiz-Kur tabusu yıkıldı

Akit Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘Türkiye için Değişim Başlıyor’ etkinliğinde konuştu. Ekonominin finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini kaydeden Albayrak, “Hükümetimiz taarruzlara karşı amansız bir mücadele veriliyor” dedi.

Mücadeleden korkmadık

Refahı ve huzuru arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Albayrak, şöyle devam etti: “Büyük ve güçlü Türkiye ideali dışında bir gündemimiz, hedefimiz olmadı. Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan saldırıların, diz çöktürme ve korkutma girişimlerinin bir alanının da ekonomi olacağını çok iyi biliyorduk. Üç ayrı terör örgütüyle cephede mücadele ederken, ekonominin de ülkemize adeta bir silah gibi doğrultulacağından ve ateşleneceğinden emindik. Bir gün bile bu alandaki mücadeleden korkmadık, çekinmedik. Ülkemizin potansiyelini biliyorduk. Bize hangi alanlardan saldırabileceklerini biliyorduk. Ellerindeki silahların, bizim kırılganlıklarımızın, güçlendirmemiz gereken alanların farkındaydık. Topyekûn bir mücadeleye girdik. Ekonomi alanında verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonlarına, itibar suikastlarına karşı savaştık. Çok kapsamlı, çok detaylı, terzi işçiliğiyle çalışılmış politikaları ve stratejileri devreye aldık.”

Normalleşmeyi sağladık

Doların 10 lirayı bulacağını savunanların; “IMF gelecek, IMF’ye gidecekler” diyenlerin ‘bir bilen’ muamelesi gördüğünden yakınan Albayrak, şunları söyledi: “Çok şükür başaramadılar. Hepsi kullanıldı ve kendilerinden önceki maşalar gibi bir kenara atılmayı bekliyorlar. Biz tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son bir yılda karşılaştığımız tüm tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. 15 ayda ekonomimizin sağlam altyapısı, kurumlarımızın etkili koordinasyonu, yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarımızda normalleşmeyi sağladık.”

Kriz tellallarına tokat gibi cevap

Faiz oranlarının yüzde 24’lerden yüzde 14’lere gerilediğini hatırlatan Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Birileri ‘Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlar, enflasyon patlar’ diyordu. Ne oldu? Faiz düştü, kur patlamadı, enflasyon da düşmeye devam ediyor. Birileri de ‘Rakamları elle yazıyorlar’ iddiasını ortaya attı. Tabii kuru da, enflasyonu da her gün elle yazıyoruz. Ben akşam oturuyorum, ‘İhracat arttı’ diyorum. Görmek istemeyenlere, gözleri olup da göremeyenlere, kulakları olup da duyamayanlara yapacak bir şey yok.”

Ticari krediye erişim kolaylaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının kurumsal ticari kredilerde faiz indirimine gittiğini müjdeledi. Albayrak, “Reyting oranlarına göre yüzde 13 ila yüzde 15,50 olan kurumsal kredi faiz oranları yüzde 11 ila yüzde 13,50’ye düşürülecek” dedi.

Kamu bankalarının ilave istihdam yapan firmalar için de kredi paketi ilan ettiğini aktaran Albayrak, “Bu hamleyle şirketlere uygun şartlarda finansman sağlanacak. Ayrıca işsizlikle mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak” diye konuştu.

Tüketici fiyatları kontrol altında

Albayrak, spekülatif atakların ardından yüzde 25,2’ye çıkan tüketici fiyatlarının yüzde 9,3’te dengelendiğine işaret etti. Ekim ayında bu oranın yüzde 8’e gerileyeceği öngörüsünü paylaştı.

Enflasyonun büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Enflasyonu yüzde 5’in altına çekmenin en önemli hedefimiz olduğunu açıkladık. Bu üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) Allah’ın izniyle tarihimizde ilk defa yüzde 5’in altını göreceğiz. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü, mal ve hizmet pazarlarında verimliliği arttıracak yapısal reformlarla birlikte enflasyonda tek haneleri kalıcı hale getireceğiz.”

Bakan Albayrak, bu yılın iyi bir şekilde tamamlanmasının beklendiğini dile getirerek, “İnşallah 2019’u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız” diye ekledi.