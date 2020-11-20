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Ekonomi Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın dün aldığı faiz artırımı kararının ardından dolar güne 7,56,euro ise 8,99 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:11:00 -
Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentilere paralel bir şekilde politika faizinde 475 baz puan artırımına gitti. Bu sebeple güne 7.70'in üzerinde başlayan dolar/TL 7.52'ye kadar geriledi, ardından günü 7.55 civarında tamamladı.

Dolar yeni güne 7.56, Euro ise 8.99 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde açıklanacak veriler arasında kasım ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor. Ancak bu verinin olumlu veya olumsuz bir şekilde piyasaları etkilemesi beklenmiyor.

Dünyanın ana gündem maddesi ise koronavirüs salgını olmaya devam ediyor. Dün Avrupa'da uzun bir aranın ardından yeni vaka sayılarında düşüş eğilimi gözlense de ikinci dalganın bittiğini söylemek için henüz erken olduğu ifade ediliyor.

Dolayısıyla aşı konusunda olumlu haberler çıksa da koronavirüs ABD ve AB ekonomilerini etkilemeye devam ediyor. Bu da kısa ve orta vade için piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

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