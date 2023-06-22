Faiz kararı sonrası altın ve dolar ne kadar olur? İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı!

Merkez Bankası bugün tarihi seçimlerin ardından ilk faiz kararını açıklayacak. Yatırımcılar ise altın ve doların ne yönde hareket edeceğini merakla bekliyor.

YÜZDE 20 TAHMİNİ

Ekonomistler şu an yüzde 8,50 seviyesinde olan politika faizinin 1.150 baz puan artırılacağı ve yüzde yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde tahminde bulundu.

“TL’NİN KISA VADEDE POZİTİF AYRIŞACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğinin altını çizerek hem gram altın hem de dolar/TL kuru için rakam vererek tahmin yaptı.

“Piyasanın faiz artırım beklentisi yüksek olduğundan, Kurban Bayramı tatili öncesi nakit ihtiyacı duyulacağından, yaz tatili süreci başladığından TL’nin kısa vadede pozitif ayrışacağını söyleyebiliriz” diyen uzman isim şunları kaydetti:

“Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim. Dolar/TL kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim. Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80’ni takip etmek gerek. Dolar/TL kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir. Gram altın da 1400-1450 lira, gram gümüş de 16,50-17,00 lira aralığını takip edeceğim. İki hafta önce yarına hazırlık yapan, TL’de bekleyenlerin iyi karar verdiğini gördük. Bu düşüşlerin geçici olacağını, rehavete kapılmaması gerektiğini, TL’de alım için bekleyenlerin bu fırsatların kalıcı olmayacağını bilmesi gerekir.”

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