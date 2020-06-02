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Ekonomi

Faiz indirimini fiyat artışı olarak müşteriye yansıtan firmalar kapsam dışına çıkarılacak

Kamu Bankaları, "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacak." açıklmasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:17:00 -
Faiz indirimini fiyat artışı olarak müşteriye yansıtan firmalar kapsam dışına çıkarılacak

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından ortak yapılan açıklamada "Sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır." denildi.

Ayrıca, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabileceğini açıklandı.

 

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