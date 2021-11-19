  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Faiz indirimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri videosu sosyal medyada olay oldu
Gündem

Faiz indirimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri videosu sosyal medyada olay oldu

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok tweet atılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 aylık vaatleri videosu viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 08:54:00 -

Sözlerine ‘bunlar size ilk 6 aydaki vaatlerimdir’ diye başlayan Kılıçdaroğlu, bu videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Vaatlerine ‘uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alacağım’ diyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü.

Faiz üzerinden hükümet düşmanlığı yapanlar için paylaşılan bu video çok sayıda etkileşim aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bu olmazsa dolar mutlaka düşecek

Geçtiğimiz günlerde 'dolar paraşütsüz düşecek' diyen Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası çarpıcı değerlendir..
Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat
Gündem

Ömer Çelik'ten Miçotakis’e tokat üstüne tokat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i yalanlayarak, “Yunanistan Başbakanı ..
PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı
Gündem

PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

FETÖ’cü Emre Uslu "Fuat" kod adlı PKK’lı terörist Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesini kendine yediremedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay