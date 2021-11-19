Faiz indirimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatleri videosu sosyal medyada olay oldu
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok tweet atılırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 aylık vaatleri videosu viral oldu.
Sözlerine ‘bunlar size ilk 6 aydaki vaatlerimdir’ diye başlayan Kılıçdaroğlu, bu videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu.
Vaatlerine ‘uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alacağım’ diyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü.
Faiz üzerinden hükümet düşmanlığı yapanlar için paylaşılan bu video çok sayıda etkileşim aldı.