Faiz düşerse dolar ne kadar olur? Faiz düşerse dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Yatırımcıların gözü Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarında olacak. Merkez Bankası faiz kararı için tüm dikkatler Para Politikası Kurulu'nun (PPK) aralık ayı toplantısına çevrildi. Son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşüren Merkez Bankası aralık ayında ilişkin faiz kararını 16 Aralık saat 14:00’da açıklayacak.

Faiz düşerse dolar ne kadar olur?

Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştireceği 16 Aralık'ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördüğünü söyledi. Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi.

Faiz inerse altın düşer mi?

Stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil yaptığı açıklamasında, “Altın ne zaman 1000 lira olacak? Bu bana kalırsa Fed Toplantısı’na bağlı bir durum. Powell, 2022’nin ortasına doğru düzelme beklediğini duyurmuştu. Fed, 15 Aralık’ta tükürdüğünü yalayabilir. Yani politika faizini arttırabilirler. ABD’de mesela şu an işgücü bulunamıyor. Amerikan halkının işlerine bağlılık politikası değişmiş durumda.15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Ons altının yükselmesiyle altın alıp başını gidecek. Hemen Fed’den sonra Merkez Bankası’nın faiz düşürme planı var. Bu doları etkileyeceğinden altının yükselişini arttıracak. Özellikle 18 Aralık’tan sonra 1000 liraya doğru ilerleyecek. Durum tabii ki Türkiye için bu kadar vahim değil. ABD’nin yeni tedarikçiler arayışı konusu Türkiye’nin önünü açacaktır. Temmuz-Haziran gibi turistlerin de gelmesiyle önemli gelişmeler yaşanacaktır” dedi. Kamuoyu araştırmalarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize karşı açtığıa savaşı vatandaşlardan tam destek geldi. Vatandaşlar faizlerin yüksek olduğunu ifade ederek, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi gerektiğini dile getirmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." dedi. Erdoğan, zengini zengin yapan modelin faizcilik olduğunu belirterek, faizin zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığını söyledi.

Türkiye'nin ne zaman yüksek faiz kıskancından çıkmak için adım atsa döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin bu yolla bir cendereye sokulmak istenmesi, bizim tarafımızdan engellenmiştir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Burada ifade ettiğimiz oyun şu, bir defa kur, faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz." diye konuştu. Erdoğan "Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum." demişti.