Faiz daha da düşecek paralar yatırıma akacak

Normalleşme sürecine bağlı olarak reel sektörün tüm üretim kapasitesi ve potansiyeli çerçevesinde Türkiye’yi ayrıştıracak önemli hususlardan birisinin de mevduat faizleri olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “faizler düşecek” mesajı, yeni dönemin yatırım ve istihdam odaklı olacağına işaret ediyor. Albayrak, önceki gün İstanbul’da yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık sürecinden sonra, tek haneli faizleri yaşadığımız süreçten hemen sonra, 2014 Ocak ayında yüklü bir faiz artışıyla Merkez Bankası piyasa faizlerinin yüzde 13-15 bandına çıktığı ve daha da inmediği bir dönemin yaşandığını hatırlatmış ve Türkiye’nin doğal olarak dolarizasyon girdabına girdiği mesajını vermişti. Nitekim, faiz oranlarının TL’de yüzde 13-15, döviz yüzde 6-7 seviyesini bulması, yatırım iştahını da kesti. Doğal mecrasında dolarize olmuş bir sistemde nefes alamayan iş dünyasının, dolara endeskli yol haritası çizmek zorunda kalması Yeni yatırımların önünü kesmişti.

TL döviz makasını daralttık

Geçmişte yaşanan bu gelişmelere, “Dünyanın hangi sektöründe yüzde 15 kâr marjı var? Hangi yatırım, hangi gelişme, hangi istihdamdan bahsedeceksiniz?” sözleriyle tepki gösteren Albayrak, ekonomi yönetiminin bu konuda güçlü irade ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Uzun yıllar sonra ilk defa TL-döviz makasını daralttık. Buna dayalı düşen maliyetler, faizlerle birlikte reel kurun çok daha fazla potansiyel alanının genişlediği ve dolarizasyon riskinin tersi yönünde ciddi bir sürece giriyoruz. Faizler ile kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin devam etmesi sürecinden taviz vermeyeceğiz. Seçim yok, o yok, bu yok. Bütün bu yaşanan sıkıntılardan Türkiye ekonomisi olarak ciddi dersler ve tedbirler alarak piyasa normalizasyonun küresel krizin normalleşmesiyle hızlı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi.

Alternatif yatırım araçları geliyor

Bakan Albayrak, alternatif yatırım araçlarına gebe süreçlerin yaşandığına işaret ederek, “Hazine ve farklı kurumlarımız önümüzdeki aylarda normalleşmeyle beraber yeni yeni adımlar atacak. Bunlara da hazır olmak lazım. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Yatırım araçları, enstrüman çeşitliliği, farklı alanlarda çok ciddi çerçevede çalışma yürüteceğiz” dedi. Albayrak’ın bu açıklaması, 2020 yılını kaybetmek istemeyen iş dünyasına moral verdi. Başta MÜSİAD ve ASKON gibi faiz yörüngesinde iş yapmak istemeyen iş dünyasının önde gelen yapıları, yatırım ikliminin koşullarının sağlanmasıyla birlikte harekete geçmeyi planlıyor.

BİST yeniden gözde

Borsa İstanbul’un son dönemdeki performansı yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor.

Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetmişti.