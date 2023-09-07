  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye o nehrin altında 40 bin ton altın buldu! Her yerden fışkırıyor, çıkarırsak tüm sorunlarımız bitecek

'Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir!'

Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması

Altın sahiplerine operasyon çekilecek! 1 gram bile altını olanların ne yapması gerektiğini duyurdu

Arap aşiretler başkaldırdı! Amerika terör örgütüne Suriye'de kalkan oldu

İstanbul’da koltuk savaşı… Kılıçdaroğlu açık ara geride

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar

OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin

Büyük İstanbul depremi beklenirken Türk profesör depreme karşı en güvenilir illeri açıkladı! İşte tam liste

Yatırımcılar dikkat, tarih verildi: 7 bin 368 kripto para öldü!
Ekonomi Faiz artırımlarında sona yaklaşılmış olabilir
Ekonomi

Faiz artırımlarında sona yaklaşılmış olabilir

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:18:00 -
Faiz artırımlarında sona yaklaşılmış olabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'deki faiz oranlarının muhtemelen "döngünün zirvesine yakın" olduğunu, çünkü bu yıl enflasyonda "belirgin" bir düşüşün daha muhtemel göründüğünü, bunun da BoE'nin son otuz yıldaki en hızlı sıkılaştırma döngüsünü sona erdirebileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Parlamento'da konuştu. Dokuz üyeli Para Politikası Komitesi'nden Bailey'nin iki meslektaşı, BOE'nin daha fazla sıkılaştırmanın gereksiz yere sert bir resesyona neden olabileceğinden endişe duyduğuna dair şimdiye kadarki en net sinyali verdiler.

2021 sonundaki yüzde 0,1'den yüzde 5,25'e yükselen ana faiz oranının büyük kısmının henüz hissedilmediğini savunan Bailey, "Kesinlikle önemli miktarda aktarım söz konusu. Daha uzun bir aktarım olduğu, gecikmelerin daha uzun olduğu görülüyor. Bunu politika kararımızda hesaba katmak zorundayız" dedi.

Bailey, göstergelerin enflasyondaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiğini belirtti ve "faiz açısından döngünün zirvesine çok daha yakınız" diye konuştu.

MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Ekonomi

MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Faiz kararı sonrası beklenmedik şekilde dolar çakıldı! Akaryakıta indirim gelecek mi? Zam yapıldı mı?
Faiz kararı sonrası beklenmedik şekilde dolar çakıldı! Akaryakıta indirim gelecek mi? Zam yapıldı mı?

Ekonomi

Faiz kararı sonrası beklenmedik şekilde dolar çakıldı! Akaryakıta indirim gelecek mi? Zam yapıldı mı?

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23