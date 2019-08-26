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Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.


26 Ağustos’un ülke tarihinde iki büyük önemli günün yıldönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, “Bugün, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 948. yıldönümü. Aynı zamanda Büyük Taarruzun başlamasının 97. yıldönümü. Bu vesileyle bizlere Anadolu kapılarını açan Sultan Alparslan’ı ve Anadolu’nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe kazıyan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” diye konuştu.


Dün Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 Mehmetçiğin şehit olduğunu belirten Öztrak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır, şehit ailelerimize de baş sağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.



“Kadınlar hayatını kaybetmeye devam etmektedir”


Öztrak, Emine Bulut cinayetini hatırlatarak, “Emine Bulut’un eski kocası tarafından vahşice katledilmesine tüm toplumun gösterdiği reaksiyonu çok önemsiyoruz ancak bu cinayet tek değil. Ciddi tedbirler alınmazsa Emine Bulut cinayetleri art arda gelecektir. Sadece bu yıl 223 kadın bu cinayetlere kurban gitmiştir. Aslında bu rakam teröre verdiğimiz kurbanların sayısından daha fazladır. 2019’un neredeyse her gününde bir Emine Bulut yaşamını yitirmiştir.Kadınlar hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Kadınları erkek şiddetine karşı korumak için devlet organlarına ve topluma çok ciddi görevler düşmektedir. Biz CHP olarak 6284 sayılı koruma kanununun 4 yıldır yürürlükte olduğu halde bir türlü uygulanmayan İstanbul sözleşmesinin tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Katillere sırf takım elbise giydiği için iyi hal indirimi uygulayan bir adalet istemiyoruz. Devlet, aile birliğini korumak kadar kadınların yaşam haklarını da korumak zorundadır” ifadelerini kullandı.



HDP’den CHP’ye ziyaret


Bugün HDP yönetiminin CHP’ye ziyarette bulunduğu bilgisini veren Öztrak, “Kendilerini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir heyetle kabul ettik. HDP heyeti; demokrasi, anayasa ve yargı reformu konularında görüşlerini bizimle paylaştılar. Biz de bu başlıklarla ilgili daha önce de kamuoyu ile paylaştığımız görüşlerimizi kendilerine ilettik. HDP heyeti bu görüşmeleri diğer partilerle de yürüteceklerini ifade ettiler” ifadelerini kaydetti.


Her partinin farklı tüzüğü, farklı siyasi programı ve farklı dünya görüşü olduğunu aktaran Öztrak, partiler arasında farkların olmasının da normal olduğunu ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Van, Mardin, Diyarbakır’da belediye başkanlıklarına kayyum atayarak milletin iradesi yok sayılmıştır. Anayasamızın 67. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. Adli makamlar nezdinde bu başkanların kamu hizmetine girmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer bu başkanlar hakkında teröre yardım ve yataklık yaptıkları konusunda ciddi emare, delil ve bulgular varsa bunu karara bağlayacak yer mahkemelerdir.”

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:06
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