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Siyaset Faik Öztrak eşcinsel sapkınlara verilen sözü yineledi!
Siyaset

Faik Öztrak eşcinsel sapkınlara verilen sözü yineledi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsel sapkınlara seçim vaadi olarak verdiği, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak." sözünü değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 21:12:00 - 2022-02-07 21:16:12

 Yeniakit.com.tr 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendi belediyelerinin bilboardlarında eşcinsel sapkınlara, "haklarınızı anayasal güvenceye alacağız." sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi sorulan Öztrak, 28 Şubat zulmünün mimarı partisini, "CHP tüm yurttaşlarımızın insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit fırsatlarla yararlanmasını, her türlü ayrımcılığın önlenmesini en önemli hedeflerinden biri görüyor." sözleri ile güzelledi.

Eşcinsel sapkınlara verilen sözü yinelen Öztrak, şöyle devam etti:

İlgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Bizim tek bir amacımız var. Devletin adaletle herkese sahip çıkması.

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