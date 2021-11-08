Fahriye Evcen'den ayrılık açıklaması

Bu akşam TRT1’de ekrana gelecek “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisiyle 4 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak olan Fahriye Evcen bu sabah hakkında çıkan boşanma haberiyle şoke oldu.

Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Evcen iddia fazla yayılmadan hemen önlemini aldı ve instagram sayfasından paylaşım yaptı.

Oyuncu oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit’le pazar kahvaltısında çektikleri mutlu bir pozunu yayınlayıp altına “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken… Sizi seviyorum” notunu düştü ve iddiayı yalanladı.

Aynı paylaşımı aynı mesajla Burak Özçivit’in de yapması dikkat çekti.