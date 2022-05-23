  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen ölecek mi?
Medya

Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen ölecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisini takip edenler Akca Hatun rolünü oynayan Fahriye Evcen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu’dan Fahriye Evcen ayrılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 18:08:00 -
Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen ölecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Akca Hatun karakterinin ne zaman öldüğü, Fahriye Evcen’in diziye veda edip etmeyeceği araştırılıyor.

Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen ölecek mi?

Akça Hatun bir diğer bilinen ismiyle Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Akça Hatun hakkında tarihi kaynakları pek fazla bilgi yer almıyor. Bu sebeple Akça Hatun'un ne zaman kaç yaşında vefat ettiği bilinmiyor.

Dizinin yeni bölümü bu akşam yeni 23 Mayıs'ta ekranlara gelecek. 26.bölüm fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerlediği görüldü. Başka bir sahnede ise üzerinde beyaz örtü kapalı bir kişi gösterildi. Bu sebeple 'Akça Hatun öldü mü?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili detaylar paylaşılmadı ancak Fahriye Evcen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay