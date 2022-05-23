TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Akca Hatun karakterinin ne zaman öldüğü, Fahriye Evcen’in diziye veda edip etmeyeceği araştırılıyor.

Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu’da Fahriye Evcen ölecek mi?

Akça Hatun bir diğer bilinen ismiyle Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Akça Hatun hakkında tarihi kaynakları pek fazla bilgi yer almıyor. Bu sebeple Akça Hatun'un ne zaman kaç yaşında vefat ettiği bilinmiyor.

Dizinin yeni bölümü bu akşam yeni 23 Mayıs'ta ekranlara gelecek. 26.bölüm fragmanında Akça Hatun'un kendini hançerlediği görüldü. Başka bir sahnede ise üzerinde beyaz örtü kapalı bir kişi gösterildi. Bu sebeple 'Akça Hatun öldü mü?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili detaylar paylaşılmadı ancak Fahriye Evcen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.