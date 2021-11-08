  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık
Aktüel

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık

İnançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen ve Türkiye genelinde sayıları 20 bini aşan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin kadro ve ücret gibi sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor. Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde yetkililerden açıklamalar gelirken, cüzi ücretlerle yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler de sorunlarının giderileceği günü dört gözle bekliyor. Akit’e konuşan uzmanlar, bu çileyi de Cumhurbaşkanının sonlandırabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:44:00 -
Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık

Türkiye genelinde sayıları 20 bini aşan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin 8 yıldır devam eden sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor. Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde yetkililerden açıklamalar gelirken, inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen Kur’an kurslarında cüzi ücretlerle yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler de sorunlarının giderileceği günü dört gözle beklemeyi sürdürüyor.

Tam sahiplenilmediler

Akit’e konuşan uzmanlar, devletin bu konudaki yanlıştan acilen dönmesi gerektiğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kurslarını ve Kur’an kursu öğreticilerini tam olarak sahiplenemediğini söyleyen Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı belli bir oranda destek veriyor ancak bu yeterli değil. Şu anda Kur’an kurslarımızda personel ataması eksik. Buralarda görev yapan hocalarımız çok mağdur ediliyor. Bu hocalarımızın eksikleri acilen giderilmeli. Bu durum eğitim gören çocuklarımızın geleceğini de etkiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı güçlü bir kurumdur. Ezilen, mağdur edilen arkadaşlarımızın haklarına kavuşması sağlanmalıdır. Bu kardeşlerimiz kendi içerisinde bile farklı kategorilere bölündü. 8 yılı aşkın bir süredir bu durum bizleri üzüyor. Bu konuda yetkililerin yıllardır uyarıldığı halde neden hâlâ bu yanlıştan dönülmüyor anlamıyoruz? Bu çileyi de sonlandıracak olan yine Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

30 binin üzerinde insanın emeği hiçe sayılmamalı

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kanayan bir yarası olduğunu, ancak hala çözüm bulunamadığını aktaran Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu ise şunları söyledi: “Bu kardeşlerimizin sayıları 30 binin üzerindedir. Yarı sigortalı ve cüzi miktarda bir ek ders ücreti ile çalışıyorlar. Kadrolu Kur’an Kursu öğreticilerle aynı şekilde çalışıyorlar, aynı işi görüyorlar fakat, onların özlük haklarından yararlanamıyorlar. Defalarca bu konuyu gündeme getirmemize rağmen hala bu kardeşlerimizin özlük hakları konusunda ne de maaşları konusunda bir iyileştirme adımı atılmadı. Bu kardeşlerimizin emeği hiçe sayılmamalı. Kur’an kursu öğreticilerine bir an önce kadro açılmalı. Alınmıyorsa bile en azından ücretlerinde bir iyileştirilme yapılıp asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kanayan bir yarasıdır. Bu yaraya acilen pansuman yapılmalı ve iyileştirilmelidir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa Fakı

Diyanette haksızlığa en çok uğrayanlar fahri çalışanlardır
  • Yanıtla

DRSN

o kursları verdiren vakıf ve dernekler yöneticileri parayı israfsız harcarlar ise o öğreticileredeepara kalır milyonluk araba binmesinler ayrıca dertlerini çözecek partilere oy versinler kurslarını kapatacak partilere değil misal maltepede süleymancıların ali kılıçı destekledikleri gibi yapmasınlar ALLAH hesap sorar bir kermes çadırı alacam diye oyunu satarken inanını kendinide sattığını bilsin bunu yöneticiler maltepe belediye seçimlerinde yaptılar cemaate talimat verip 3500 oyu ali kılıça verdiler süleymancı efendiler haa bunu yalan diye cevaplamayın çünkü ali kılıç doğruyu söyler sonra yamulmayın
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi
Gündem

O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik'in "bağımsız ordu kuracağını" ilan etmesinden sonra Balkanlarda iç savaş endişesi arttı. Bosna'daki..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay