Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunu 8 yıldır çözülemiyor! Bu çile bitsin artık

Türkiye genelinde sayıları 20 bini aşan Kur’an kurslarının fahri öğreticilerinin 8 yıldır devam eden sorunlarına bir türlü çözüm bulunamıyor. Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde yetkililerden açıklamalar gelirken, inançlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmenin merkezi olarak bilinen Kur’an kurslarında cüzi ücretlerle yarı sigortalı çalışan fahri öğreticiler de sorunlarının giderileceği günü dört gözle beklemeyi sürdürüyor.

Tam sahiplenilmediler

Akit’e konuşan uzmanlar, devletin bu konudaki yanlıştan acilen dönmesi gerektiğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kurslarını ve Kur’an kursu öğreticilerini tam olarak sahiplenemediğini söyleyen Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı belli bir oranda destek veriyor ancak bu yeterli değil. Şu anda Kur’an kurslarımızda personel ataması eksik. Buralarda görev yapan hocalarımız çok mağdur ediliyor. Bu hocalarımızın eksikleri acilen giderilmeli. Bu durum eğitim gören çocuklarımızın geleceğini de etkiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı güçlü bir kurumdur. Ezilen, mağdur edilen arkadaşlarımızın haklarına kavuşması sağlanmalıdır. Bu kardeşlerimiz kendi içerisinde bile farklı kategorilere bölündü. 8 yılı aşkın bir süredir bu durum bizleri üzüyor. Bu konuda yetkililerin yıllardır uyarıldığı halde neden hâlâ bu yanlıştan dönülmüyor anlamıyoruz? Bu çileyi de sonlandıracak olan yine Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

30 binin üzerinde insanın emeği hiçe sayılmamalı

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kanayan bir yarası olduğunu, ancak hala çözüm bulunamadığını aktaran Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu ise şunları söyledi: “Bu kardeşlerimizin sayıları 30 binin üzerindedir. Yarı sigortalı ve cüzi miktarda bir ek ders ücreti ile çalışıyorlar. Kadrolu Kur’an Kursu öğreticilerle aynı şekilde çalışıyorlar, aynı işi görüyorlar fakat, onların özlük haklarından yararlanamıyorlar. Defalarca bu konuyu gündeme getirmemize rağmen hala bu kardeşlerimizin özlük hakları konusunda ne de maaşları konusunda bir iyileştirme adımı atılmadı. Bu kardeşlerimizin emeği hiçe sayılmamalı. Kur’an kursu öğreticilerine bir an önce kadro açılmalı. Alınmıyorsa bile en azından ücretlerinde bir iyileştirilme yapılıp asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kanayan bir yarasıdır. Bu yaraya acilen pansuman yapılmalı ve iyileştirilmelidir.”