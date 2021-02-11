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Gündem Fahrettin Koca 'Kimse olmadı' diyerek güzel haberi verdi
Gündem

Fahrettin Koca 'Kimse olmadı' diyerek güzel haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen koronavirüs aşısının ilk sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca, aşının ağır hastalığı önlediğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:39:00 -
Fahrettin Koca 'Kimse olmadı' diyerek güzel haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs aşısıyla ilgili ilk sonuçları açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiler büyük müjde niteliğinde. Bakan Koca, şu ana kadar aşılanan 2 milyon kişiden entübe olana rastlanmadığını, kullanılan aşının ağır hastalığı önlediğini ve mutasyondan en az etkilenen olduğunu kaydetti. Koca, Türkiye’de aşı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığının da altını çizdi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret edip, kamuoyunda merak edilen konularla ilgili kendisine sorular yöneltti. Bakan Koca koronavirüsün seyri ve aşı ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Tek bir entübe dahi yok

Şu ana kadar aşı olup, üzerinden 10 gün geçtikten sonra entübe olan tek bir kişi dahi yok. Bu istatistik aşı olan ilk 2 milyon kişiyi kapsıyor.

Ağır hastalığı önlüyor

Kullandığımız aşı, virüse yakalananların ‘ağır hasta’ durumuna gelmesini önlüyor.

Mutasyondan en az etkilenen aşı

Sinovac aşısı, virüsün mutasyona uğramış halinden en az etkilenen aşı.

Aşı kaynaklı ölüm vakası yaşanmadı

Aşılamaya bağlı ağır bir durum ya da herhangi bir ölüm vakası yaşanmış değil.

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