Fahrettin Koca aşılamada yeni rakamı açıkladı!
Türkiye aşı çalışmaları ile koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ederken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yapılan toplam aşılama sayısına ilişkin yeni rakamı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Yeniakit Ankara
Koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı çalışması ile Türkiye’de birçok il az riskli guruba girerken aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Dağ bayır, köşe bucak demeden yapılan aşılama çalışması ile Türkiye büyük başarı sağladı.
Son olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ülke genelinde yapılan toplam aşılama sayısına ilişkin yeni rakamı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Koca yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti” ifadelerini kullandı.