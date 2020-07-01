Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? | Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

Yeni kısıtlamalar olacak mı? Koranvirüs salgını sebebiyle mart ayı ortasında önemli tedbirler alındı. Vaka sayısında düşüş sebebiyle ise önce 11 Mart ardından da 1 Haziran'da yeni normalleşme adımları atıldı. Haziran ayı sonunda vaka sayılarının 500'ün altına düşmesi bekleniyordu. Ancak 'Yeni Normal' kavramını 'Virüs bitti' şeklinde algılayıp maske ve mesafe kurallarına riayet edilmemesi sebebiyle vakalar 15 Haziran'dan itibaren 1500'lü sevilere çıktı. Vatandaşlar bu sebeple sık sık "Yeri kısıtlamalar gelecek mi?" , "1 Temmuz'da kısıtlamalar gelecek mi?", "Temmuz ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" , "Bilim Kurulu toplanacak mı?" , "Sağlık Bakanı açıklama" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.