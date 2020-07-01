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Korona Virüs

Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? | Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

Yeni kısıtlamalar olacak mı? Koranvirüs salgını sebebiyle mart ayı ortasında önemli tedbirler alındı. Vaka sayısında düşüş sebebiyle ise önce 11 Mart ardından da 1 Haziran'da yeni normalleşme adımları atıldı. Haziran ayı sonunda vaka sayılarının 500'ün altına düşmesi bekleniyordu. Ancak 'Yeni Normal' kavramını 'Virüs bitti' şeklinde algılayıp maske ve mesafe kurallarına riayet edilmemesi sebebiyle vakalar 15 Haziran'dan itibaren 1500'lü sevilere çıktı. Vatandaşlar bu sebeple sık sık "Yeri kısıtlamalar gelecek mi?" , "1 Temmuz'da kısıtlamalar gelecek mi?", "Temmuz ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" , "Bilim Kurulu toplanacak mı?" , "Sağlık Bakanı açıklama" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:03:00 -
Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? | Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Türkiye ocak ayı başında Bilim Kurulu’nu kurdu. Ardından yurt dışı giriş ve çıkışları konusunda pek çok önlem aldı. Bazı ülkelerle ulaşım durduruldu. Alınan tedbirler sayesinde uzunca bir süre hastalığın Türkiye’ye girmesi engellendi. İlk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardındansa milyonlarca kişi Bilim Kurulu toplantılarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını yakından takip etmeye başladı. Vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman olacağını merak ediyor.

Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? | Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 1 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantı saat 17.00 gibi başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 19.00-20.00 civarında basın açıklaması yapması bekleniyor.

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