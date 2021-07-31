Fahrettin Altun’dan sert tepki: Şüphesiz hesap verecekler

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Türkiye’de çıkan orman yangınlarına ilişkin algı operasyonlarına dikkat çeken İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, “Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten “ağ”a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz”ifadelerini kullandı.



Altun, “Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler” şeklinde konuştu.



Altun, “Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz” dedi.