  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’nın Doğu Akdeniz Planı!
Türkiye o ülkeye mayın temizleme aracı ihraç edecek
Fenerbahçe Alman ekibini yendi
Yahudi provokatörler yine Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı
Gündem Fahrettin Altun’dan sert tepki: Şüphesiz hesap verecekler
Gündem

Fahrettin Altun’dan sert tepki: Şüphesiz hesap verecekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:35:00 -
Fahrettin Altun’dan sert tepki: Şüphesiz hesap verecekler

yeniakit.com.tr

Türkiye’de çıkan orman yangınlarına ilişkin algı operasyonlarına dikkat çeken İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, “Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten “ağ”a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz”ifadelerini kullandı.

Altun, “Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler” şeklinde konuştu.

Altun, “Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Git işine be.

Ne kışkırtacaklar. Bu katliam bağıra bağıra gelmiş işte. Ailenin babası defalarca " Kürdüz diye tehdit ediliyoruz. Bizi öldürecekler." Diye derdini, korkusunu açıklamış. Siz neden korumadınız?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay