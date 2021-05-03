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Gündem Fahrettin Altun’dan o isme sert çıkış: Hukuk önünde hesap vereceksiniz… Emperyalizmin kucağında solculuk oynuyorlar
Gündem

Fahrettin Altun’dan o isme sert çıkış: Hukuk önünde hesap vereceksiniz… Emperyalizmin kucağında solculuk oynuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İçişleri Bakanı ve kendisi hakkında sözleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:00:00 -
Fahrettin Altun’dan o isme sert çıkış: Hukuk önünde hesap vereceksiniz… Emperyalizmin kucağında solculuk oynuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir bir medya kuruluşunda verdiği mülakatta İçişleri Bakanı Soylu ile kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Hukuk önünde hesap verecekler" dedi.

Altun, sosyal medya Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK’dan bu yönde emir almış”

6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.

"Emperyalizmin kucağında solculuk oynuyorlar”

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

"Gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır”

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

"Canına kıydığınız Yasin’in hesabını vereceksiniz”

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.

 

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