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Siyaset Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine sert tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:26:00 -
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine sert tepki gösterdi. Altun açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir" dedi.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir."

 

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