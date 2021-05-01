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Gündem Fahrettin Altun'dan Kıbrıs açıklaması
Gündem

Fahrettin Altun'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altuni Kıbrıs'ta tek çözümün eşit ve egemen iki devletin varlığı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:30:00 -
Fahrettin Altun'dan Kıbrıs açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." dedi.

Altun, Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşım yaptı.

Senelerdir çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.

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