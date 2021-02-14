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Aktüel Fahrettin Altun'dan kararlılık mesajı
Aktüel

Fahrettin Altun'dan kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanlığı'nın Gara'da 13 sivilin terör örgütü PKK tarafından katledildiğini duyurmasına ilişkin, "Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:30:00 -
Fahrettin Altun'dan kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivilin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, "Terör örgütlerinin destekçilerini ve sözcülerini, besledikleri terör örgütlerini kilometrelerce uzaktan kontrol edenleri gayet iyi tanıyoruz. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

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