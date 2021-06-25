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Gündem Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul temeli atma töreni öncesi sürpriz mesaj
Gündem

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul temeli atma töreni öncesi sürpriz mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul’a ilişkin İngilizce açıklama yaparak video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 12:43:00 -

 Yeni akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul için geri sayım başladı. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" açıklamasının ardından gözler ay sonuna çevrilmişti. Kanal İstanbul'un temeli için ilk kazma yarın vurulacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili İngilizce videolu mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ingilizce olarak yayınladığı mesajda, “Kanal İstanbul, bir ticaret ülkesi olarak Türkiye'nin ve küresel bir ticaret merkezi olarak Karadeniz'in geleceğine yapılan bir yatırımdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin uluslararası arenadaki öncü rolünü yeniden üstlenme kararlılığını yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

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