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Gündem Fahrettin Altun'dan işbirliği açıklaması
Gündem

Fahrettin Altun'dan işbirliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak bu ziyaret öncesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE'nin ulusal bir gazetesine yazdı, "Ortaklarımızla birlikte tarihin gidişatını değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 14:43:00 - 2022-02-13 14:44:22
Fahrettin Altun'dan işbirliği açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin bölgenin çıkarına olduğuna dikkat çekti. “Türkiye'nin istikrarlı duruşu ve BAE'nin kritik öneme sahip dinamizmi kalıcı çözümler üretebilir” dedi.

“Türkiye, bölgenin geleceğinin ekonomik işbirliği ve siyasi diyalog zemininde olması gerektiği inancındadır. Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin bu vizyonu paylaştığını ve Türkiye ile daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için çalışmaya hazır olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretin öncesinde, ülkenin ulusal bir gazetesinde makale yayımladı. İki ülkenin sorunları çözüme kavuşturmak için,, bölgesel girişimlere liderlik etme isteklerini dile getirdiklerini kaydeden Altun, “Bölgedeki ortaklarımızla birlikte tarihin gidişatını değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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