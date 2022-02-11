Fahrettin Altun'dan 'görevden alınacak' iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinede revizyona gitmemiz gayet tabidir. Aksi yönde bir tutum hayatın olağan akışına aykırı olurdu. Her görev gibi Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir heyecan ile yeni bir vizyon ile hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir." sözlerinin ardından, kabinede revizyona gidileceği, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bukapsamda görevden alınabileceği iddia edilmişti. Gazeteci Hande Fırat, bu iddialara ilişkin Fahrettin Altun'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını bugünkü köşesinde paylaştı. Fırat, Altun'un “İyiyim, görevimin de başındayım” dediğini iletti.

"Sorduğunuz için söylüyorum"

Fahrettin Altun'un açıklamalarını direkt olarak ileten Fırat, Altun'un kendisine "Sorduğunuz için söylüyorum. Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanı’mın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz. Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı’mız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak.” dediğini söyledi.